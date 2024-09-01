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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1894 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1894 G
Средняя цена 450 $
Продажи
1 52
Аверс
Реверс
1 марка 1891-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 24000 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1894 E
Средняя цена 730 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Поворот штемпеля
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1894 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1894 D
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1894 E
Средняя цена 65 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1894 F
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1894 G
Средняя цена 380 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1894 J
Средняя цена 200 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Тонкий кружок
Средняя цена 350 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1894 A
Средняя цена 290 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1894 D
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1894 E
Средняя цена 65 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1894 F
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1894 G
Средняя цена 320 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1894 J
Средняя цена 120 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Инкузный брак
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 16

Монеты Баварии

Аверс
Реверс
5 марок 1894 D Бавария
Средняя цена 270 $
Продажи
0 47

Монеты Бадена

Аверс
Реверс
20 марок 1894 G Баден
Средняя цена 560 $
Продажи
1 471
Аверс
Реверс
5 марок 1894 G Баден
Средняя цена 460 $
Продажи
1 107
Аверс
Реверс
2 марки 1894 G Баден
Средняя цена 190 $
Продажи
0 35

Монеты Вюртемберга

Аверс
Реверс
20 марок 1894 F Вюртемберг
Средняя цена 760 $
Продажи
1 206
Аверс
Реверс
5 марок 1894 F Вюртемберг
Средняя цена 690 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
5 марок 1892-1913 Вюртемберг Смещение штемпеля
Средняя цена 910 $
Продажи
0 3

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
20 марок 1894 J Гамбург
Средняя цена 440 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
5 марок 1894 J Гамбург
Средняя цена 820 $
Продажи
0 49

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1894 A Пруссия
Средняя цена 440 $
Продажи
0 149
Аверс
Реверс
10 марок 1894 A Пруссия
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
5 марок 1894 A Пруссия
Средняя цена 230 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
5 марок 1891-1908 Пруссия Смещение штемпеля
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 марки 1891-1912 Пруссия Смещение штемпеля
Средняя цена 320 $
Продажи
0 15

Монеты Саксонии

Аверс
Реверс
20 марок 1894 E Саксония
Средняя цена 480 $
Продажи
2 530
Аверс
Реверс
5 марок 1894 E Саксония
Средняя цена 110 $
Продажи
0 46
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