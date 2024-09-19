Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1894 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1894
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1894 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6868 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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