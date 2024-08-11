1 пфенниг 1894 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1894 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3403 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

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