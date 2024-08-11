Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1894 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,592,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1894
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1894 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3403 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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