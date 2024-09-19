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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1894 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1894 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1894 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,562

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1894
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1894 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
558 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1894 D "Бавария" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1894 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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