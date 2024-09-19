Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1894 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,562
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1894
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1894 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
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Где продать?
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