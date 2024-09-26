Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1894 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 106,750
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1894
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1894 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1300 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.
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- WAG (4)
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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