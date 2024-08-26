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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1894 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1894 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1894 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 501,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1894
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1894 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2766 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 680 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
487 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 J "Гамбург" на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1894 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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