Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1894 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 501,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1894
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1894 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2766 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 680 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
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Дата 11 марта 2022
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
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