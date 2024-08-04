Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1894 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,814,982
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1894
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1894 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1451 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2500 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2014.
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Дата 1 марта 2024
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Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 14 декабря 2023
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Дата 6 октября 2023
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Дата 7 октября 2023
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Дата 18 февраля 2023
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