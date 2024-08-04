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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1894 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1894 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1894 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,814,982

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1894
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1894 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1451 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2500 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Aurora Numismatica - March 1, 2024
Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Lugdunum - December 14, 2023
Продавец Lugdunum
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Bruun Rasmussen - April 15, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1894 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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