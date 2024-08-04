20 марок 1894 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1894 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1451 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2500 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2014.

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