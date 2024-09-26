10 марок 1894 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1894 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6460 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6250 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.

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