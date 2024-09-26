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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1894 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1894 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1894 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,560

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1894
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1894 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6460 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6250 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.

Сохранность
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2249 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1847 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1894 A "Пруссия" на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1894 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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