Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1894 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,560
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1894
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1894 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6460 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6250 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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