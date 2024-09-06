Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1894 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 260,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1894
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1894 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 969 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1600 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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