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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1885 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1885 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 марка 1885 G
Средняя цена 200 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 марка 1885 J
Средняя цена 190 $
Продажи
1 19
Аверс
Реверс
1 марка 1873-1887 Смещение штемпеля
Средняя цена 5100 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Инкузный брак
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1885 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1885 E
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1885 G
Средняя цена 150 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1885 J
Средняя цена 75 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1885 A Пруссия
Средняя цена 460 $
Продажи
0 40
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