Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1885 года J "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,696,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1885
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1885 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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