Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1885 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 413,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1885
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1885 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 958 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 330 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 2 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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