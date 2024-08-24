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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1885 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1885 года J "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1885 года J "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 413,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1885
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1885 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 958 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 330 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (3)
Германия 1 марка 1885 J на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1885 J на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Германия 1 марка 1885 J на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1885 J на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 1 марка 1885 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1885 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1885 J на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1885 J на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1885 J на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1885 J на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1885 J на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1885 J на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1885 J на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1885 J на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1885 J на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1885 J на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1885 J на аукционе Reinhard Fischer - September 2, 2011
Продавец Reinhard Fischer
Дата 2 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1885 J на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1885 J на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1885 J на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1885 J на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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