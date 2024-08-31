Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1885 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 407,446
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1885
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1885 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2444 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 460 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.
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- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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