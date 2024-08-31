Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1885 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1885 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1885 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 407,446

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1885
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1885 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2444 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 460 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (3)
  • Gärtner (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Heritage Eur (2)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Numision (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (4)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (5)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (7)
  • Wójcicki (1)
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Numision - April 5, 2024
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе V. GADOURY - March 4, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1885 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 марок 1885 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1885 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск