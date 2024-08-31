20 марок 1885 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1885 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2444 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 460 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.

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