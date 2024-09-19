Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1885 года G "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,100,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1885
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1885 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1223 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность MS65 ANACS
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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