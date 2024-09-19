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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1885 года G "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1885 года G "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1885 года G "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,100,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1885
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1885 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1223 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1885 G на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 1 пфенниг 1885 G на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 пфенниг 1885 G на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 G на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 G на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 G на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 G на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1885 G на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность MS65 ANACS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 G на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 G на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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