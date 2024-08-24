1 марка 1885 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1885 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1901 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4500 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

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