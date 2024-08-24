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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1885 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1885 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1885 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,467,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1885
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1885 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1901 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4500 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1885 A на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 марка 1885 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1 марка 1885 A на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Германия 1 марка 1885 A на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1885 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Heritage - April 22, 2021
Германия 1 марка 1885 A на аукционе Heritage - April 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Gorny & Mosch - March 13, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1885 A на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1885 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Aurea - April 4, 2017
Продавец Aurea
Дата 4 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1885 A на аукционе Stack's - August 19, 2009
Германия 1 марка 1885 A на аукционе Stack's - August 19, 2009
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2009
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1885 A на аукционе Stack's - March 12, 2009
Германия 1 марка 1885 A на аукционе Stack's - March 12, 2009
Продавец Stack's
Дата 12 марта 2009
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 1 марка 1885 A на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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