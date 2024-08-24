Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1885 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,467,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1885
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1885 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1901 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4500 USD. Торги состоялись 8 января 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2009
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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