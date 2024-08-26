Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1885 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,448,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1885
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1885 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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