1 пфенниг 1885 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1885 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

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