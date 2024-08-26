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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1885 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1885 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1885 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,448,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1885
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1885 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Möller (2)
  • WAG (3)
Германия 1 пфенниг 1885 A на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 пфенниг 1885 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Германия 1 пфенниг 1885 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 A на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 A на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 A на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 A на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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