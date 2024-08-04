Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1885 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 430,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1885
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1885 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
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