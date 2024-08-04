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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1885 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1885 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1885 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 430,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1885
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1885 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1885 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1885 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 1 пфенниг 1885 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1885 E на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Германия 1 пфенниг 1885 E на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1885 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1885 E на аукционе London Coins - June 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1885 E на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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