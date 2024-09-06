Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1885 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 468,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1885
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1885 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 51103 проданному на аукционе Heritage Auctions за 460 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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