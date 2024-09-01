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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1922 года J (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1922 года J - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1922 года J - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,820,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1922
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1922 года со знаком J. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1590 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 320 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
Германия 5 пфеннигов 1922 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 5 пфеннигов 1922 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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