Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1922 года E "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,440,000
- Тираж PROOF 22,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1922
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года "Конституция" со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 34681 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 16 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF64 CAMEO ANACS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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