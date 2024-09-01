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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1922 года E "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1922 года E "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1922 года E "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,440,000
  • Тираж PROOF 22,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1922
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года "Конституция" со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 34681 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 16 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (16)
Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Heritage - January 21, 2021
Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Heritage - January 21, 2021
Продавец Heritage
Дата 21 января 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Stack's - June 25, 2020
Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF64 CAMEO ANACS
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 3 марки 1922 E "Конституция" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1922 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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