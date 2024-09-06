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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1922 года "Тип 1916-1922". Без знака монетного двора (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1922 года "Тип 1916-1922" Без знака монетного двора - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1922 года "Тип 1916-1922" Без знака монетного двора - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1922 года. Без знака монетного двора. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2487 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 290 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Künker (3)
  • SINCONA (1)
  • WAG (2)
Германия 10 пфеннигов 1922 на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Германия 10 пфеннигов 1922 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 10 пфеннигов 1922 на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1922 на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1922 на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1922 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1922 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1922 на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1922 на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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