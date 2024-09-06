Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1922 года "Тип 1916-1922". Без знака монетного двора (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,60 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1922
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1922 года. Без знака монетного двора. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2487 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 290 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
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