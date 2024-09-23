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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1922 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1922 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1922 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1922
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3283 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 800 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1922 F на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 3 марки 1922 F на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
1083 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR

Где продать?

Для продажи 3 марки 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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