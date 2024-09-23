Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1922 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1922
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3283 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 800 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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