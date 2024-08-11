Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1922 года E "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,60 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,235,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1922
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1922 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6285 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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