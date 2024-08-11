Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1922 года E "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1922 года E "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1922 года E "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,235,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1922
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1922 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6285 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (2)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (1)
  • Möller (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (2)
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1922 E на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1922 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск