3 марки 1922 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2022.

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