Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1922 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,496,695
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1922
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 июля 2015
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 марки 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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