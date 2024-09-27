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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1922 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1922 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1922 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,496,695

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1922
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 3 марки 1922 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 3 марки 1922 A на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Германия 3 марки 1922 A на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - June 22, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 марки 1922 A на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 марки 1922 A на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе Heritage - August 15, 2019
Германия 3 марки 1922 A на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1922 A на аукционе Heritage - July 30, 2015
Германия 3 марки 1922 A на аукционе Heritage - July 30, 2015
Продавец Heritage
Дата 30 июля 2015
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 3 марки 1922 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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