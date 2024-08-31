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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1922 года G "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1922 года G "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1922 года G "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,358,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1922
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1922 года со знаком G. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1049 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 380 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Nomisma Aste (1)
  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1922 G на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 10 пфеннигов 1922 G на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 пфеннигов 1922 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1922 G на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1922 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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