Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1922 года G "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,60 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,358,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1922
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1922 года со знаком G. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1049 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 380 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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