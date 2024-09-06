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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1922 года G (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1922 года G - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1922 года G - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel Andreas Fenzl GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,708,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1922
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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