Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1922 года J "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,896,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1922
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года "Конституция" со знаком J. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3076 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 350 USD. Торги состоялись 16 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (2)
- Frühwald (2)
- Grün (1)
- Heritage (3)
- Katz (1)
- Künker (3)
- Numismática Leilões (1)
- Russiancoin (11)
- Stack's (1)
- Teutoburger (3)
- VL Nummus (2)
- WAG (4)
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 3 марки 1922 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск