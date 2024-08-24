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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1922 года J "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1922 года J "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1922 года J "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,896,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1922
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года "Конституция" со знаком J. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3076 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 350 USD. Торги состоялись 16 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Heritage - April 30, 2020
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Heritage - April 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
Германия 3 марки 1922 J "Конституция" на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1922 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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