Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1922 года A "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 32,514,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1922
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года "Конституция" со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2361 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 145 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- CoinsNB (1)
- Grün (2)
- Heritage (8)
- HIRSCH (1)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Katz (4)
- Klondike Auction (2)
- Künker (3)
- Matos, Esteves & Pacheco (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Numis.be (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Russiancoin (2)
- Stack's (2)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (9)
- Vila Rica Moedas Ltda (1)
- WAG (4)
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 3 марки 1922 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск