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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1922 года A "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1922 года A "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1922 года A "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,514,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1922
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года "Конституция" со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2361 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 145 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (9)
  • Vila Rica Moedas Ltda (1)
  • WAG (4)
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Heritage - September 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - June 22, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1922 A "Конституция" на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 марки 1922 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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