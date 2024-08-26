Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1922 года E (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,156,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1922
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1922 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1230 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 200 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.
Сохранность
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Где продать?
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