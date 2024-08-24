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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1922 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1922 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1922 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1922
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20243 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1400 USD. Торги состоялись 15 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 3 марки 1922 E на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 3 марки 1922 E на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
Германия 3 марки 1922 E на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1922 E на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1922 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1922 E на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1922 E на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе Stack's - January 15, 2021
Германия 3 марки 1922 E на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 3 марки 1922 E на аукционе Stack's - January 15, 2021
Германия 3 марки 1922 E на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 3 марки 1922 E на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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