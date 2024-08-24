Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1922 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1922
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20243 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1400 USD. Торги состоялись 15 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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