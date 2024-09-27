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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1922 года G "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1922 года G "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1922 года G "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,655,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1922
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года "Конституция" со знаком G. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 72274 проданному на аукционе Stack's Bowers за 280 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wormser Auktionshaus (4)
Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Status International - June 7, 2024
Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Karamitsos - December 6, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Wormser Auktionshaus - December 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Wormser Auktionshaus - September 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1922 G "Конституция" на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1922 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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