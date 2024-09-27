Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1922 года G "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,655,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1922
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года "Конституция" со знаком G. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 72274 проданному на аукционе Stack's Bowers за 280 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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