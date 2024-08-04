Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1922 года D "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,60 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1922
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1922 года со знаком D. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 56638 проданному на аукционе Stack's Bowers за 80 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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