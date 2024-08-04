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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1922 года D "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1922 года D "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1922 года D "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1922
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1922 года со знаком D. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 56638 проданному на аукционе Stack's Bowers за 80 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1922 D на аукционе Stack's - January 16, 2024
Германия 10 пфеннигов 1922 D на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Германия 10 пфеннигов 1922 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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