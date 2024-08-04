Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1922 года D (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,240,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1922
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1922 года со знаком D. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3171 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
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Где продать?
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