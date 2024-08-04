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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1922 года D (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1922 года D - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1922 года D - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,240,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1922
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1922 года со знаком D. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3171 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
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  • Grün (1)
Германия 5 пфеннигов 1922 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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