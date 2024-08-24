Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1922 года F "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,023,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1922
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года "Конституция" со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4980 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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