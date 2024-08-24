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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1922 года F "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1922 года F "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1922 года F "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,023,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1922
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года "Конституция" со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4980 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Meister & Sonntag (1)
Германия 3 марки 1922 F "Конституция" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 3 марки 1922 F "Конституция" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 3 марки 1922 F "Конституция" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 3 марки 1922 F "Конституция" на аукционе Meister & Sonntag - May 27, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 3 марки 1922 F "Конституция" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 3 марки 1922 F "Конституция" на аукционе Heritage - January 17, 2010
Германия 3 марки 1922 F "Конституция" на аукционе Heritage - January 17, 2010
Продавец Heritage
Дата 17 января 2010
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1922 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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