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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1928 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1928 A Дуб
Средняя цена 110 $
Продажи
1 350
Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1928 D Дуб
Средняя цена 180 $
Продажи
0 184
Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1928 E Дуб
Средняя цена 210 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1928 F Дуб
Средняя цена 190 $
Продажи
0 201
Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1928 G Дуб
Средняя цена 180 $
Продажи
1 159
Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1928 J Дуб
Средняя цена 120 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1928 A
Средняя цена 3 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1928 D
Средняя цена 2 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1928 E
Средняя цена 5 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1928 F
Средняя цена 2 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1928 G
Средняя цена 15 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1928 J
Средняя цена 2 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1928 A
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1928 G
Средняя цена 85 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1928 A
Средняя цена
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1928 D
Средняя цена 5 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1928 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1928 G
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
3 рейхсмарки 1928 A Наумбург
Средняя цена 150 $
Продажи
2 956
Аверс
Реверс
3 рейхсмарки 1928 A Дюрер
Средняя цена 290 $
Продажи
3 1084
Аверс
Реверс
3 рейхсмарки 1928 D Динкельсбюль
Средняя цена 490 $
Продажи
3 1079
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