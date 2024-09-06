Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1928 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1928 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1928 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,177,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1928
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1928 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2398 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Rio de la Plata (2)
  • Stare Monety (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 18 USD
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1928 года Все немецкие монеты немецкие никелевые монеты немецкие монеты номиналом 50 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск