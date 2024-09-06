Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1928 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,177,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1928
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1928 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2398 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
Сохранность
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 18 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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