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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1928 года E "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1928 года E "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1928 года E "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,310,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1928
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1928 года "Дуб" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Niemczyk - December 12, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Niemczyk - December 12, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 E "Дуб" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1928 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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