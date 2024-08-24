Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1928 года E "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,310,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1928
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1928 года "Дуб" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF63 NGC
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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