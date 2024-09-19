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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1928 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1928 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1928 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,088,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1928
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1928 года со знаком D. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Stare Monety за 20 PLN. Торги состоялись 10 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • cgb.fr (1)
  • Russiancoin (5)
  • Stare Monety (2)
  • TMAJK sro (3)
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 D на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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