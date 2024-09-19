Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1928 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,088,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1928
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1928 года со знаком D. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Stare Monety за 20 PLN. Торги состоялись 10 мая 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- cgb.fr (1)
- Russiancoin (5)
- Stare Monety (2)
- TMAJK sro (3)
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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