Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1928 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,672,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1928
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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