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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1928 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1928 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1928 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 43,864,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1928
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1928 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Александр - May 11, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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