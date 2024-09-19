50 рейхспфеннигов 1928 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1928 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

Сохранность PROOF (6) AU (4) XF (6) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) XF45 (1) PF66 (2) CAMEO (2) Сервис PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

Emporium Hamburg (1)

Frühwald (4)

Höhn (1)

Künker (2)

Möller (1)

Pesek Auctions (1)

Russiancoin (7)

Stare Monety (1)

WAG (3)

Александр (1)