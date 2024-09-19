Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1928 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 43,864,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1928
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1928 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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