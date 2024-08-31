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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1928 года G "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1928 года G "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1928 года G "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,923,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1928
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (159) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1928 года "Дуб" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30330 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе VL Nummus - February 10, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Boule - April 20, 2023
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1928 G "Дуб" на аукционе Numismatica Ranieri - September 18, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 18 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1928 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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