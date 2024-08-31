Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1928 года G "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,923,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1928
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (159) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1928 года "Дуб" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30330 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Auctiones (1)
- Boule (1)
- Busso Peus (4)
- Emporium Hamburg (17)
- Felzmann (4)
- Frühwald (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (12)
- Heritage (5)
- Heritage Eur (3)
- HERVERA (1)
- Höhn (10)
- Katz (4)
- Künker (22)
- La Galerie Numismatique (14)
- Macho & Chlapovič (4)
- MARCINIAK (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- Niemczyk (1)
- Numismatica Ranieri (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rauch (4)
- Reinhard Fischer (5)
- Rhenumis (7)
- SINCONA (2)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (2)
- Stack's (1)
- Stephen Album (2)
- UBS (1)
- Via (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (16)
- WCN (1)
- Westfälische (1)
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 рейхсмарок 1928 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск