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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1928 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1928 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1928 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1928
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1928 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4208 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
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  • Rhenumis (1)
  • Schulman (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (9)
Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Schulman - April 5, 2023
Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Schulman - April 11, 2022
Продавец Schulman
Дата 11 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Rauch - May 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1928 G на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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