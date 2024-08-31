Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1928 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1928
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1928 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4208 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
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Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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