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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1928 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1928 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1928 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,565,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1928
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1928 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2436 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Russiancoin (9)
  • Schulman (1)
  • Stare Monety (1)
  • TMAJK sro (2)
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Schulman - December 14, 2022
Продавец Schulman
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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