Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1928 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,618,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1928
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1928 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2435 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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