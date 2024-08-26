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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1928 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1928 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1928 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,618,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1928
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1928 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2435 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (2)
  • TMAJK sro (3)
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 E на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 E на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 E на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 E на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 E на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 E на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1928 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 E на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1928 E на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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