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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1928 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1928 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1928 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,308,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1928
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1928 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1599 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 22 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
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  • Stare Monety (1)
  • WAG (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 10 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 10 рейхспфеннигов 1928 A на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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