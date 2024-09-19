10 рейхспфеннигов 1928 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1928 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1599 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 22 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

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