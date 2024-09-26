Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1928 года D (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1928 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 5 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2023.
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