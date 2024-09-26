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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1928 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1928 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1928 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1928
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1928 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 5 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2023.

Сохранность
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  • Universum Coins GmbH (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1928 D на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1928 D на аукционе Felzmann - August 29, 2017
Продавец Felzmann
Дата 29 августа 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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