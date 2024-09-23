1 марка 1924 года A "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1924 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30170 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

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