Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1924 года A "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,536,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 марка
- Год 1924
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1924 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30170 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 16 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец 17 Auctions
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
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