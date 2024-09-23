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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1924 года A "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 марка 1924 года A "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 марка 1924 года A "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,536,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 марка
  • Год 1924
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1924 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30170 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Германия 1 марка 1924 A на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1924 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - March 24, 2024
Германия 1 марка 1924 A на аукционе 17 Auctions - March 24, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 1 марка 1924 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1924 A на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 1 марка 1924 A на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1924 A на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Германия 1 марка 1924 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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