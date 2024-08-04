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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты для обращения 5 рентенпфеннигов Bеймарской республики - Германия

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5 рентенпфеннигов 1923-1925

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1923 A 3,083,000 0 31923 D - 0 51923 F - 0 291923 G - 0 71924 A 171,966,000 0 381924 D 31,163,000 0 61924 E 12,206,000 0 111924 F 29,032,000 0 81924 G 19,217,000 0 61924 J 32,332,000 0 61925 F - 0 3
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