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5 рентенпфеннигов
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5 рентенпфеннигов
Монеты для обращения 5 рентенпфеннигов Bеймарской республики - Германия
5 рентенпфеннигов 1923-1925
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1923
A
3,083,000
0
3
1923
D
-
0
5
1923
F
-
0
29
1923
G
-
0
7
1924
A
171,966,000
0
38
1924
D
31,163,000
0
6
1924
E
12,206,000
0
11
1924
F
29,032,000
0
8
1924
G
19,217,000
0
6
1924
J
32,332,000
0
6
1925
F
-
0
3
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Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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