Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рентенпфеннигов 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,217,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1206 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 185 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Rhenumis (1)
  • WAG (1)
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 G на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1924 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 5 рентенпфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск