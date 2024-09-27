Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рентенпфеннигов 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,50 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,217,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1206 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 185 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Künker (2)
- Möller (1)
- Rhenumis (1)
- WAG (1)
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск