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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рентенпфеннигов 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рентенпфеннигов 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 171,966,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9093 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Stephen Album - July 12, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рентенпфеннигов 1924 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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