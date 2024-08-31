Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рентенпфеннигов 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,50 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 171,966,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рентенпфеннигов 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9093 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 PCGS
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Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность MS65 PCGS
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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